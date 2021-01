Valentina D’Agostino: chi è il marito di Titti? Andrea Farri – Tutto su di lui (Di domenica 24 gennaio 2021) Valentina D’Agostino è un’attrice italiana che si sta affermando sempre più nel mondo della recitazione italiana. Da questa sera, domenica 24 gennaio, l’attrice sarà protagonista della prima serata di Rai Uno con il ruolo di Titti nella fiction Mina Settembre. Valentina D’Agostino ha 38 anni ed ha origini siciliane, è nata a Palermo ed all’età di 24 anni si è trasferita a Roma per seguire il suo sogno di diventare attrice. L’attrice ha un compagno Andrea Farri, la loro relazione dura da molti anni, ma l’uomo non vuole sposarsi. La coppia ha anche un bambino di nome Leone che ha 5 anni. Scopriamo qualcosa in più sul ragazzo. Andrea Farri nasce a Roma l’ 11 Febbraio del 1982, ha 38 anni ed è del segno zodiacala dell’Acquario. È ... Leggi su giornal (Di domenica 24 gennaio 2021)è un’attrice italiana che si sta affermando sempre più nel mondo della recitazione italiana. Da questa sera, domenica 24 gennaio, l’attrice sarà protagonista della prima serata di Rai Uno con il ruolo dinella fiction Mina Settembre.ha 38 anni ed ha origini siciliane, è nata a Palermo ed all’età di 24 anni si è trasferita a Roma per seguire il suo sogno di diventare attrice. L’attrice ha un compagno, la loro relazione dura da molti anni, ma l’uomo non vuole sposarsi. La coppia ha anche un bambino di nome Leone che ha 5 anni. Scopriamo qualcosa in più sul ragazzo.nasce a Roma l’ 11 Febbraio del 1982, ha 38 anni ed è del segno zodiacala dell’Acquario. È ...

