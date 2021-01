Russia | imponenti proteste per Navalny | 2600 manifestanti fermati

(Di domenica 24 gennaio 2021) Migliaia di persone sono scese in piazza, in 65 città. Appelli da Usa, Canada e Ue al rispetto per le libertà di espressione. La moglie diè stata rilasciata ieri sera

RUSSIA/L’OPPOSITORE DEL GOVERNO MOBILITA LE FOLLE. INCIDENTI A MOSCA MOSCA. Navalny ha chiamato, la Russia ha risposto. In tutto il Paese la gente è infatti scesa in piazza per protestare contro il su ...Navalny, dal carcere, ha chiamato, la Russia ha risposto. In tutto il Paese la gente è scesa in piazza per protestare contro il suo arresto. A Mosca e San Pietroburgo, come sempre, i numeri sono stati ...