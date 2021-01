LIVE Snowboardcross | Gara-2 Valmalenco in DIRETTA | Michela Moioli e Francesca Gallina strappano il pass per i quarti nel primo ottavo femminile

(Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.09 La ceca Eva Samkova e la statunitense Stacy Gaskillgli ultimi dueper i. 13.08 L’azzurra Sofia Belingheri conquista la settia heat davanti alla canadese Zoe Bergemann. 13.06 La britannica Charlotte Bankes vince la sesta heat davanti alla francese Julia Pereira de Sousa. 13.05 Nella quinta heat ilposto va all’austriaca Belle Brockhoff che precede la statunitense Lindsey Jacobellis. 13.04 Faye Gulini e Lara Casanova si qualificano al termine della quarta heat. 13.03 Nella terza heat si impone la francese Chloe Trespeuch davanti all’austriaca Pia Zerkhold. Niente da fare per Caterina Carpano. 13.01 Anche Raffaella Brutto, che giunge seconda alle spalle della francese Manon Petit Lenoir nella seconda heat, si ...

Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della seconda gara di Coppa del Mondo 2021 di snowboardcross, la quale, pr ...Michele Moioli, reduce dal fantastico successo di ieri, e gli altri grandi dello snowboardcross torneranno nuovamente in gara oggi, per la seconda prova di Coppa del Mondo 2021, sempre a Chiesa in Val ...