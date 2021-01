Isabella Rossellini | un forte legame con la sua famiglia

Leggi su youmovies

(Di domenica 24 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è sicuramente una delle attrici più importanti e famose. Ma ecco il profondoche ha con la suasarà oggi tra le protagoniste più attese della puntata di ‘Domenica In’, lo storico talk show domenicale condotto come sempre da Mara Venier. L’attrice, che sarà in colnto da New York,