Roma, Dzeko non convocato per lo Spezia: i motivi della rottura con Fonseca (Di sabato 23 gennaio 2021) La Roma scenderà in campo quest’oggi alle ore 15 contro lo Spezia in campionato, ma in una gara fondamentale per il destino dei giallorossi ci sarà un assente di lusso: Edin Dzeko, non convocato ufficialmente per un problema fisico. Dietro la decisione di Fonseca ci sono motivi ben diversi, i due sono arrivati alla rottura L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Lascenderà in campo quest’oggi alle ore 15 contro loin campionato, ma in una gara fondamentale per il destino dei giallorossi ci sarà un assente di lusso: Edin, nonufficialmente per un problema fisico. Dietro la decisione dici sonoben diversi, i due sono arrivati allaL'articolo

DiMarzio : Fonseca-Dzeko, lo strappo e l'esclusione contro lo Spezia domani: il punto della situazione in casa #ASRoma - Glongari : #Roma la situazione tra #Dzeko e #Fonseca è al momento difficile da conciliare. Non è da escludere una ripercussion… - SkySport : Roma, Dzeko out contro lo Spezia e le tensioni con Fonseca: la situazione e gli scenari - ForzAzzurri1926 : ULTIM'ORA, CLAMOROSO IL CLUB LO METTE FUORI ROSA, SQUADRA CONTRO L'ALLENTATORE. CLUB NEL CAOS, STA SUCCEDENDO DI TU… - Datafriedkin : RT @Tiaguinho_1973: @DanieleGianca @Datafriedkin La Roma ha già puntato su qualcuno. Fonseca. Infatti, vende Dzeko. Al solito, il coNIglion… -