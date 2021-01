Psg | Pochettino si gode i ‘Fantastici 4’ | “Felice per loro Abbiamo tante opzioni Su Mbappé…”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 23 gennaio 2021) Quattro gol e Montpellier abbattuto. Fa festa il Paris Saint-Germain di Mauricioche sile reti dei suoi "Fantastici 4": Mbappé, due reti, Di Maria, autore di un assist, Neymar e Icardi ancora a segno. Intervenuto ai microfoni della stampa francese dopo la vittoria, il tecnico ha parlato della squadra ed in particolare della doppietta del giovane parigino che era in astinenza da gol da tempo.: "e ancora più fiducioso. Su Mbappé..."caption id="attachment 1044727" align="alignnone" width="1024" Mbappé (getty images)/caption"È una vittoria impor. Ci aiuterà a costruire ancora maggiore fiducia e ci permettere di stare in alto in classifica", ha dettodopo il 4-0 ottenuto. E sui protagonisti del match: "Con la squadra che ...