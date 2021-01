Milan, Pioli: «Atalanta più brava. Campioni d’inverno? Spero porti bene» (Di sabato 23 gennaio 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro l’Atalanta. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Milan NEWS 24 SCONFITTA – «L’Atalanta è l’unica squadra che non abbiamo battuto sin ora. Hanno meritato la vittoria. Peccato perché potevamo fare qualcosa in più. Meriti dell’Atalanta, ma anche demeriti nostri. Tatticamente e tecnicamente potevamo fare meglio. Loro sono stati più bravi di noi, ma noi siamo forti e dobbiamo rimboccarci le maniche e ripartire con grande fiducia e convinzione». Campioni ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Stefano, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro l’: le sue dichiarazioni Stefano, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro l’. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 SCONFITTA – «L’è l’unica squadra che non abbiamo battuto sin ora. Hanno meritato la vittoria. Peccato perché potevamo fare qualcosa in più. Meriti dell’, ma anche demeriti nostri. Tatticamente e tecnicamente potevamo fare meglio. Loro sono stati più bravi di noi, ma noi siamo forti e dobbiamo rimboccarci le maniche e ripartire con grande fiducia e convinzione»....

DiMarzio : #MilanAtalanta, i convocati di Pioli - capuanogio : ?? Rigore per il #Milan. Ancora? Sì C'era? Quasi sempre Chi vuole fermare la squadra di #Pioli si concentri su a… - carlolaudisa : Il #Milan e #Mandzukic: una firma per la #Champions. Al croato contratto di 6 mesi più rinnovo se Pioli finisce tra… - Wally_84 : RT @Gazzetta_it: #Pioli dopo #MilanAtalanta: 'Stasera non dormo... ma siamo forti lo stesso. E ce la giocheremo' - fabiocovili : RT @InSeedorf: succedeva al milan di sacchi, capello e ancelotti, figuriamoci se non può succedere al milan di pioli...si prende, si porta… -