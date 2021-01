Mattino | Zaccagni | c’è stato il veto del Verona | ma il Napoli ci riproverà in estate

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 23 gennaio 2021) Domenica ilincontra ile ritroverà in campo Mattia, uno delle idee di mercato delper questa sessione invernale. Il calciatore invece non si muoverà da, almeno per il momento, come riporta ilGattuso potrebbe ritrovarsi in casa tra qualche mese uno dei suoi pupilli.piace al, c’èildelin questo inverno ma per l’gli azzurri vogliono riservarsi la pole position. L’agente ha già confermato l’addio, voci che non hanno fatto impazzire Juric: «Non mi piace quando si parla così delo quando il procuratore parla così di un calciatore, è una mancanza di rispetto verso il club. In ...