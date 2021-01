Five Eyes: Hugh Grant nel cast del nuovo film di Guy Ritchie? (Di venerdì 22 gennaio 2021) Hugh Grant potrebbe affiancare Jason Statham e Aubrey Plaza nel cast del nuovo film di Guy Ritchie, l'action thriller Five Eyes. Dopo l'esplosiva apparizione in The Gentlemen, la star Hugh Grant potrebbe fare il bis tornando a essere diretto da Guy Ritche nel suo nuovo action thriller, Five Eyes, prodotto da Miramax e STX. Se confermato, Hugh Grant affiancherà i colleghi Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett e Cary Elwes nel thriller di Guy Ritchie scritto da Ivan Atkinson e Marn Davies. Five Eyes vede Jason Statham nei panni di un agente dell'MI6 reclutato dall'intelligence ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 22 gennaio 2021)potrebbe affiancare Jason Statham e Aubrey Plaza neldeldi Guy, l'action thriller. Dopo l'esplosiva apparizione in The Gentlemen, la starpotrebbe fare il bis tornando a essere diretto da Guy Ritche nel suoaction thriller,, prodotto da Miramax e STX. Se confermato,affiancherà i colleghi Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett e Cary Elwes nel thriller di Guyscritto da Ivan Atkinson e Marn Davies.vede Jason Statham nei panni di un agente dell'MI6 reclutato dall'intelligence ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Five Eyes: Josh Hartnett nel cast del nuovo film di Guy Ritchie - Kaname86 : RT @pentagonitaly: [#INFO] Qui sotto invece trovate le foto scattate dietro le quinte dello special stage di sabato scorso di All Eyes On M… - pentagonitaly : [#INFO] Qui sotto invece trovate le foto scattate dietro le quinte dello special stage di sabato scorso di All Eyes… - informapirata : Riportiamo il comunicato dell'europarlamentare @echo_pbreyer del @EuropeanPirates sulle pressanti richieste per con… -