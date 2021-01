Covid, “Distribuzione sia universale, superiamo la logica del nazionalismo vaccinale” chiede il Vaticano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ha destato stupore ed amarezza apprendere che, a differenza di quelli più modernizzati e benestanti, paesi poveri come l’Africa, siano costretti a pagare i vaccini molto di più. Purtroppo questi sono gli effetti dell’indegno ‘mercato globale’ il quale, a dispetto dell’etica morale, fa del cinismo e del profitto i suoi temi ispiratori. Una situazione come dicevamo vergognosa, rispetto alla quale non poteva non esprimere il proprio disappunto il Vaticano. Mons. Paglia: “Troppo antagonismo e competizione, e il rischio di forti ingiustizie” Nello specifico è stato Monsignor Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, ad imbracciare la causa, lanciando un accorato appello rivolto ai paesi più industrializzati: “Di fronte ai gravissimi problemi che si stanno presentando in ordine alla produzione ed alla Distribuzione del vaccino per il ... Leggi su italiasera (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ha destato stupore ed amarezza apprendere che, a differenza di quelli più modernizzati e benestanti, paesi poveri come l’Africa, siano costretti a pagare i vaccini molto di più. Purtroppo questi sono gli effetti dell’indegno ‘mercato globale’ il quale, a dispetto dell’etica morale, fa del cinismo e del profitto i suoi temi ispiratori. Una situazione come dicevamo vergognosa, rispetto alla quale non poteva non esprimere il proprio disappunto il. Mons. Paglia: “Troppo antagonismo e competizione, e il rischio di forti ingiustizie” Nello specifico è stato Monsignor Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, ad imbracciare la causa, lanciando un accorato appello rivolto ai paesi più industrializzati: “Di fronte ai gravissimi problemi che si stanno presentando in ordine alla produzione ed alladel vaccino per il ...

