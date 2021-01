Covid, da ieri 13.633 nuovi contagi e 472 decessi. Boom di guariti (27.676) (Di venerdì 22 gennaio 2021) Da ieri, conteggiando sia quelli molecolari che gli antigenici (ora li danno insieme), son stati effettuati 264.728 tamponi che, hanno individuato altri 13.633 nuovi contagi. Inoltre, informa il report quotidiano stilato dal ministero della Salute, in Italia gli attualmente positivi (ma non necessariamente ‘malati’), sono 502.053. Anche oggi è la Lombardia 1.969 casi), la regione maggiormente colpita, seguita dalla Sicilia (1.355), l’Emilia Romagna (1.347), il Veneto (1.198), il Lazio (1.141), la Campania (1.106), e la Puglia (1.018). E’ sempre alta la situazione delle vittime (altre 472 nelle ultime 24 ore), per un totale di ben 84.674 decessi, registrati dall’inizio dell’emergenza. Continua, sebbene lievemente, a calare (ma per effetto della media nazionale), il numero di quanti nelle terapie intensive dove, dopo i ... Leggi su italiasera (Di venerdì 22 gennaio 2021) Da, conteggiando sia quelli molecolari che gli antigenici (ora li danno insieme), son stati effettuati 264.728 tamponi che, hanno individuato altri 13.633. Inoltre, informa il report quotidiano stilato dal ministero della Salute, in Italia gli attualmente positivi (ma non necessariamente ‘malati’), sono 502.053. Anche oggi è la Lombardia 1.969 casi), la regione maggiormente colpita, seguita dalla Sicilia (1.355), l’Emilia Romagna (1.347), il Veneto (1.198), il Lazio (1.141), la Campania (1.106), e la Puglia (1.018). E’ sempre alta la situazione delle vittime (altre 472 nelle ultime 24 ore), per un totale di ben 84.674, registrati dall’inizio dell’emergenza. Continua, sebbene lievemente, a calare (ma per effetto della media nazionale), il numero di quanti nelle terapie intensive dove, dopo i ...

