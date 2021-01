Beautiful anticipazioni 24 gennaio | Thomas riesce ad averla vinta con Hope?

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 22 gennaio 2021)24: in questa puntata vedremo seaccetterà la squallida proposta diper il bene di Douglas.24: Liam dubita sempre di più di? Liam è ancora da Steffy. Ad un certo punto guarda l’orologio, vede che è tardi, manon si è ancora fatta sentire, dopo essersi recata alla festa. Il ragazzo sarà ancora più in dubbio riguardo ai sentimenti della moglie per? Liam decisivo con Brooke esu Douglas Steffy ringrazia l’ex marito per non essersi detto favorevole all’adozione di Douglas cone Brooke. Entrambi hanno un punto di vista molto simile su. Liam racconta una novità a Steffy, ma lei ...