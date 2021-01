Arrestato all’aeroporto di Bergamo corriere della droga con mezzo chilo di coca purissima (Di venerdì 22 gennaio 2021) Finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Orio al Serio, insieme al personale della locale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un passeggero in transito presso l’aeroporto bergamasco “il Caravaggio”, con l’accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Il corriere, un trentaseienne di origine dominicana, proveniente da Barcellona con volo atterrato alle 8 del mattino, è stato sottoposto a controllo dai militari. Nella circostanza, la persona fermata ha fornito risposte poco convincenti e alquanto evasive circa la destinazione e le ragioni del suo viaggio in Italia. È stato così che si è deciso di ispezionare il bagaglio a mano al seguito del passeggero senza trovare nulla di irregolare. Successivamente, notando un certo stato di nervosismo, è ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 22 gennaio 2021) FinanzieriCompagniaGuardia di Finanza di Orio al Serio, insieme al personalelocale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un passeggero in transito presso l’aeroporto bergamasco “il Caravaggio”, con l’accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Il, un trentaseienne di origine dominicana, proveniente da Barcellona con volo atterrato alle 8 del mattino, è stato sottoposto a controllo dai militari. Nella circostanza, la persona fermata ha fornito risposte poco convincenti e alquanto evasive circa la destinazione e le ragioni del suo viaggio in Italia. È stato così che si è deciso di ispezionare il bagaglio a mano al seguito del passeggero senza trovare nulla di irregolare. Successivamente, notando un certo stato di nervosismo, è ...

