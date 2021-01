Zidane sempre più lontano da Madrid: quale futuro per lui? (Di giovedì 21 gennaio 2021) Zidane, futuro in bilico al Real Madrid. Probabile la separazione a fine stagione. La clamorosa eliminazione dalla Copa del Rey per mano dell’Alcoyano ha gettato nuove ombre sull’operato attuale di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid. Il tecnico francese infatti, da quando è tornato sulla panchina delle merengues nel marzo 2019, non è riuscito a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Real Madrid campione di Spagna Borja Mayoral un passo dalla Roma, tutti i dettagli dell’affare Probabili formazioni Real Madrid – Inter, 3^ giornata Champions League Probabili formazioni Inter-Real Madrid, 4^ giornata di Champions Parma Cyprien sarà il primo nuovo ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 21 gennaio 2021)in bilico al Real. Probabile la separazione a fine stagione. La clamorosa eliminazione dalla Copa del Rey per mano dell’Alcoyano ha gettato nuove ombre sull’operato attuale di Zinedinesulla panchina del Real. Il tecnico francese infatti, da quando è tornato sulla panchina delle merengues nel marzo 2019, non è riuscito a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Realcampione di Spagna Borja Mayoral un passo dalla Roma, tutti i dettagli dell’affare Probabili formazioni Real– Inter, 3^ giornata Champions League Probabili formazioni Inter-Real, 4^ giornata di Champions Parma Cyprien sarà il primo nuovo ...

