Sci alpino, Sofia Goggia terza nella seconda prova a Crans Montana. Marta Bassino non forza (Di giovedì 21 gennaio 2021) Arrivano buone conferme per l’Italia dalla seconda prova della discesa di Crans Montana (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. Dopo l’ottimo risultato del primo allenamento di ieri, infatti, Sofia Goggia si conferma nel gruppo delle migliori sulla pista denominata Mont Lachaux, con le compagne di squadra che hanno ribadito il buon momento dell’Italia nella velocità. Ricordiamo che domani inizierà il programma del weekend con la prima discesa, quindi si replicherà sabato. Domenica, invece, toccherà al supergigante, che farà calare il sipario sulla tre-giorni elvetica. La più veloce di giornata, ad ogni modo, è risultata la norvegese Kajsa Vickhoff Lie con il tempo di 1:29.92 precedendo per 30 centesimi la statunitense Breezy ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) Arrivano buone conferme per l’Italia dalladella discesa di(Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci2020-2021. Dopo l’ottimo risultato del primo allenamento di ieri, infatti,si conferma nel gruppo delle migliori sulla pista denominata Mont Lachaux, con le compagne di squadra che hanno ribadito il buon momento dell’Italiavelocità. Ricordiamo che domani inizierà il programma del weekend con la prima discesa, quindi si replicherà sabato. Domenica, invece, toccherà al supergigante, che farà calare il sipario sulla tre-giorni elvetica. La più veloce di giornata, ad ogni modo, è risultata la norvegese Kajsa Vickhoff Lie con il tempo di 1:29.92 precedendo per 30 centesimi la statunitense Breezy ...

RaiSport : CdM #sci: A #CransMontana torna la velocità ? In programma due discese e un Super G ?? - Gazzetta_it : #Sci, #CoppadelMondo. Conferma #Goggia nelle prove di #discesa a #CransMontana: terzo tempo - MarioBocchio : RT @RivistaUndici: L'adrenalina della discesa libera, la tecnica degli slalom, ma anche i nuovi dispositivi di sicurezza per gli atleti e t… - OA_Sport : #Sci alpino, Sofia #Goggia terza nella seconda prova a Crans Montana. Marta #Bassino non forza - ilnazionaleit : Sci alpino, Grand Prix Italia: Edoardo Saracco primo aspirante nel gigante FIS-NJR disputato al Passo San Pellegrino -