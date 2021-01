Mercoledì 20 Gennaio 2021 – 294ª Seduta pubblica | Comunicato di seduta

Leggi su udine20

(Di giovedì 21 gennaio 2021)Ora inizio: 10:30 L’Assemblea ha respinto la questione pregiudiziale in ordine al disegno di legge 2066, conversione in legge del decreto-legge 14, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno. Dopo l’illustrazione della pregiudiziale di costituzionalità da parte del sen. Pagano (FI), il quale ha ricordato che i DPCM hanno sconvolto il quadro delle fonti normative, la sen. Garavini (IV) ha annunciato l’astensione, le sen. Boldrini (PD), De Petris (Misto-LeU) e Audino (M5S) hanno annunciato voto contrario, ricordando che la situazione epidemiologica e la necessità di tutelare la sicurezza nazionale giustificano la proroga dello stato di emergenza. A ...