La Base incontra Rousseau: progettiamo il futuro per fare politica insieme (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sabato 23 gennaio il tour digitale “La Base incontra Rousseau” arriverà anche in Abruzzo e Puglia e proseguirà domenica 24 gennaio in Emilia Romagna e Calabria. Per costruire insieme ad attivisti e portavoce le sedi digitali tematiche e territoriali tanto richieste sulla piattaforma Rousseau. Anche la portavoce al Senato Barbara Lezzi parteciperà al tour. Di seguito il suo messaggio di invito per tutti gli attivisti e portavoce pugliesi. Immaginiamo di avere un luogo in cui analizzare i percorsi che gli eletti si ritrovano ad affrontare. Pensate a quanto sarebbe utile poter riflettere insieme, in una sede tutta nostra, sull’attuale situazione politica. E pensate a quanto sarebbe efficace giungere insieme a decisioni condivise su scelte importanti come ... Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sabato 23 gennaio il tour digitale “La” arriverà anche in Abruzzo e Puglia e proseguirà domenica 24 gennaio in Emilia Romagna e Calabria. Per costruiread attivisti e portavoce le sedi digitali tematiche e territoriali tanto richieste sulla piattaforma. Anche la portavoce al Senato Barbara Lezzi parteciperà al tour. Di seguito il suo messaggio di invito per tutti gli attivisti e portavoce pugliesi. Immaginiamo di avere un luogo in cui analizzare i percorsi che gli eletti si ritrovano ad affrontare. Pensate a quanto sarebbe utile poter riflettere, in una sede tutta nostra, sull’attuale situazione. E pensate a quanto sarebbe efficace giungerea decisioni condivise su scelte importanti come ...

Simo07827689 : RT @Rousseau_OS: La Base incontra #Rousseau: progettiamo il futuro per fare politica insieme Anche la portavoce al Senato #BarbaraLezzi pa… - 5stellenarni : La Base incontra Rousseau: progettiamo il futuro per fare politica insieme - PScotto1972 : RT @Rousseau_OS: La Base incontra #Rousseau: progettiamo il futuro per fare politica insieme Anche la portavoce al Senato #BarbaraLezzi pa… - DMALAGIGI2 : RT @Rousseau_OS: La Base incontra #Rousseau: progettiamo il futuro per fare politica insieme Anche la portavoce al Senato #BarbaraLezzi pa… - nessunoindietro : RT @Rousseau_OS: La Base incontra #Rousseau: progettiamo il futuro per fare politica insieme Anche la portavoce al Senato #BarbaraLezzi pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Base incontra Il tour "La base incontra Rousseau" fa tappa in Abruzzo Rete8 Il tour “La base incontra Rousseau” fa tappa in Abruzzo

Il tour “La base incontra Rousseau” fa tappa in Abruzzo. Arriva in Abruzzo il tour digitale promosso da Rousseau per costruire insieme ad attivisti e portavoce le sedi digitali tematiche e territorial ...

Sassari: dal 27 Gennaio ripartono gli incontri del progetto C.A.R.E

Confrontarsi e sviluppare percorsi di formazione su uno dei temi più delicati, ancora di più in questo periodo: essere genitori. Il Centro di Documentazione educativa del Comune di Sassari ha deciso d ...

Il tour “La base incontra Rousseau” fa tappa in Abruzzo. Arriva in Abruzzo il tour digitale promosso da Rousseau per costruire insieme ad attivisti e portavoce le sedi digitali tematiche e territorial ...Confrontarsi e sviluppare percorsi di formazione su uno dei temi più delicati, ancora di più in questo periodo: essere genitori. Il Centro di Documentazione educativa del Comune di Sassari ha deciso d ...