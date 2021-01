Furti nei reparti Covid, una testimone: «Mio padre derubato del cellulare prima di morire. Era l’unica cosa che mi rimaneva di lui» (Di venerdì 22 gennaio 2021) Suo padre si chiamava Pietro Distefano e aveva 76 anni quando è deceduto per Covid all’ospedale Garibaldi nel centro di Catania. Era il 3 aprile e la prima ondata della pandemia metteva in ginocchio il nostro Paese. «Nessun ultimo saluto, nessun funerale, è stato straziante. E in più non ci hanno restituito nemmeno il suo cellulare, che non mollava mai. Dentro c’era la sua vita, era l’ultima cosa che ci rimaneva di lui. Le foto delle sue nipoti, persino i codici della banca. Quel cellulare, che valeva almeno 1.000 euro, non ce l’hanno più restituito. Gliel’hanno rubato nel reparto Covid, una vergogna». A parlare a Open è la figlia di Pietro, Ivana Distefano, che adesso è stata costretta a ricorrere anche a un supporto psicologico per provare a ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 gennaio 2021) Suosi chiamava Pietro Distefano e aveva 76 anni quando è deceduto perall’ospedale Garibaldi nel centro di Catania. Era il 3 aprile e laondata della pandemia metteva in ginocchio il nostro Paese. «Nessun ultimo saluto, nessun funerale, è stato straziante. E in più non ci hanno restituito nemmeno il suo, che non mollava mai. Dentro c’era la sua vita, era l’ultimache cidi lui. Le foto delle sue nipoti, persino i codici della banca. Quel, che valeva almeno 1.000 euro, non ce l’hanno più restituito. Gliel’hanno rubato nel reparto, una vergogna». A parlare a Open è la figlia di Pietro, Ivana Distefano, che adesso è stata costretta a ricorrere anche a un supporto psicologico per provare a ...

