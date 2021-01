Can Yaman cerca casa a Milano? La città dove vive Diletta Leotta: nuovi retroscena bomba (Di giovedì 21 gennaio 2021) Emergono altri dettagli sulla storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta. E’ il settimanale Nuovo che ci svela piccanti retroscena sulla paparazzata in hotel mentre l’attore era intento a girare lo spot diretto da Ferzan Ozpetek insieme a Claudia Gerini. Can Yaman cerca casa a Milano? La città dove vive Diletta Leotta La conduttrice... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 21 gennaio 2021) Emergono altri dettagli sulla storia d’amore tra Can. E’ il settimanale Nuovo che ci svela piccantisulla paparazzata in hotel mentre l’attore era intento a girare lo spot diretto da Ferzan Ozpetek insieme a Claudia Gerini. Can? LaLa conduttrice... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Adnkronos : #CanYaman verso #Sanremo, il nuovo Sandokan all'Ariston - rtl1025 : ?? #CanYaman ospite a #Sanremo2021? Più di una semplice indiscrezione. Ne abbiamo parlato alla Famiglia Giù Al Nord… - MarioManca : #Sanremo2021, dall'ipotesi Can Yaman al taglio del budget: a che punto siamo - SusyMely1 : RT @FanClubAlbatros: Claudia Gerini e Can Yaman ' Canta che ti passa' ???? @DeCecco_pasta #CanYaman #ClaudiaGerini - marialocci33 : RT @ANTONIE00297505: Buongiorno e buon giovedì a tutti e sempre all'insegna di Can Yaman che presto ci donerà forti emozioni da farci sogna… -

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman Claudia Gerini a Can Yaman: "Canta che ti passa" Mediaset Play Diletta Leotta lascia scivolare l’accappatoio e mostra tutto: “Quasi pronta” – FOTO

Diletta Leotta pubblica una foto in accappatoio che non lascia spazio all'immaginazione. La conduttrice non perde mai occasione per mandare in tilt i fan ...

Festival di Sanremo 2021, da Ibrahimovic a Can Yaman: ecco gli ospiti

Come sempre, anche al Festival di Sanremo 2021 gli ospiti, italiani e internazionali, non mancheranno: ecco chi ci sarà all'Ariston.

Diletta Leotta pubblica una foto in accappatoio che non lascia spazio all'immaginazione. La conduttrice non perde mai occasione per mandare in tilt i fan ...Come sempre, anche al Festival di Sanremo 2021 gli ospiti, italiani e internazionali, non mancheranno: ecco chi ci sarà all'Ariston.