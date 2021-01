Calciomercato Napoli, Milik vola a Marsiglia: oggi le visite mediche (Di giovedì 21 gennaio 2021) Calciomercato Napoli: Arek Milik è pronto a diventare un giocatore dell’Olympique Marsiglia, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Calciomercato Napoli L’attaccante del Calcio Napoli, Arek Milik, oggi volerà a Marsiglia per svolgere le consuete visite mediche del caso prima di firmare il contratto con la sua nuova squadra. Secondo quanto si Leggi su 2anews (Di giovedì 21 gennaio 2021): Arekè pronto a diventare un giocatore dell’Olympique, con la formula del prestito con diritto di riscatto.L’attaccante del Calcio, Arekvolerà aper svolgere le consuetedel caso prima di firmare il contratto con la sua nuova squadra. Secondo quanto si

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#OlympiqueMarseille, passi avanti per il trasferimento di #Milik - DiMarzio : #Calciomercato - #OM e #Napoli: nuovi contatti per #Milik. Gli aggiornamenti - gennaromigliore : Il ruolo del presidente del consiglio è anche quello di fare una sintesi tra le forze politiche che lo sostengono.… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Milik a #Marsiglia per le visite mediche: c’è l’accordo tra il club francese e il #Napoli - EndoCamahlahahe : RT @NicoSchira: Dopo #Milik anche Fernando #Llorente può lasciare il #Napoli se il prossimo tampone di Osimhen dará esito negativo. Sul cen… -