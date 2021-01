Alan Friedman dà della «escort» a Melania Trump: bufera sulla Rai. Uno Mattina: «Noi preso le distanze» (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il suo lapsus non è passato inosservato: il giornalista Alan Friedman, ospite ieri di UnoMattina su Rai1, ha definito Melania la «escort» di Donald Trump. Ma come ha spiegato lui stesso, si è trattato solo di un errore di traduzione e di «non aver voluto offendere nessuno». Le sue parole hanno però provocato furiose polemiche, con diversi esponenti politici, tra cui la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che hanno condannato le parole di Friedman e attaccato anche la Rai. Lui però si giustifica: «Non è stata assolutamente una cosa voluta. Stavo traducendo dall’inglese, la parola italiana che volevo dire era ‘accompagnatrice’, ed è uscito ‘escort’. Mi sono corretto subito, non c’è da montarci su una questione», le sue parole all’agenzia ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il suo lapsus non è passato inosservato: il giornalista, ospite ieri di Unosu Rai1, ha definitola «» di Donald. Ma come ha spiegato lui stesso, si è trattato solo di un errore di traduzione e di «non aver voluto offendere nessuno». Le sue parole hanno però provocato furiose polemiche, con diversi esponenti politici, tra cui la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che hanno condannato le parole die attaccato anche la Rai. Lui però si giustifica: «Non è stata assolutamente una cosa voluta. Stavo traducendo dall’inglese, la parola italiana che volevo dire era ‘accompagnatrice’, ed è uscito ‘’. Mi sono corretto subito, non c’è da montarci su una questione», le sue parole all’agenzia ...

NicolaPorro : Il lapsus del giornalista, che forse confonde inglese e italiano, scatena l'ilarità in Rai. Perché se le donne non… - LegaSalvini : ALAN FRIEDMAN DÀ DELLA ESCORT A MELANIA TRUMP IN DIRETTA SULLA RAI - stanzaselvaggia : Alan Friedman ha dato della escort a Melania Trump (con finta gaffe). - marisaconfaloni : RT @AzzurraBarbuto: Non mi stupisce che Alan Friedman abbia definito “escort” Melania Trump, in diretta tv e con invidiabile nonchalance. D… - carlolomonte : Commenti a quel presunto giornalista? Nessuno! Non ne vale la pena! -