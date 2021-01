Pomeriggio 5, Guenda Goria inedita: stop Telemaco, s’apre il capitolo Nardi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Impazza il gossip da Barbara d'Urso: parla la figlia di Maria Teresa Ruta L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Impazza il gossip da Barbara d'Urso: parla la figlia di Maria Teresa Ruta L'articolo proviene da Gossip e Tv.

daiena_mello : @sonia60170823 Parlavo di guenda a pomeriggio 5 - confessionaIe : Ecco Guenda a pomeriggio 5 - parliamodizorzi : parlano di Guenda e Nardi a pomeriggio cinque mi sento vecchia - Valenti130991 : @RossellaMaienza @viperelladiSO Si sono visti per un caffè non esasperate tutto. Ha già smentito Guenda a pomeriggio 5. - Valenti130991 : @devodistrarmi C’è il video su pomeriggio 5 ha già smentito. L’articolo era di quando lui è uscito. Non credo che G… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio Guenda Pomeriggio 5, Guenda Goria inedita: stop Telemaco, s’apre il capitolo Nardi Gossip e Tv Guenda Goria, il bacio con Filippo Nardi

Ospite a Pomeriggio Cinque la figlia di Maria Teresa Ruta parla dell'incontro con l'ex concorrente del GF Vip "No, semplicemente io e Filippo ci siamo incontrati la prima volta proprio qui da te per u ...

Guenda Goria: nella casa del GFVIP ho visto la presenza di una donna defunta

