Juventus-Napoli, Chiesa: “Inter? Partita a sé. In campo per portare a casa il primo trofeo stagionale” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) "Voglia di vincere dopo la prestazione non buona contro l'Inter, questa sera c'è l'occasione per rifarsi subito. Quella è stata una Partita fuori dal contesto, quella di Milano è stata una Partita a sé".Sono le parole le centrocampista bianconero Federico Chiesa che, Intervenuto ai microfoni di "Rai Sport" a pochi istanti dal fischio d'inizio della finale di Supercoppa contro il Napoli, si è soffermato a parlare dell'importanza di questa gara dopo il ko rimediato domenica sera contro l'Inter."Adesso vogliamo vincere il nostro primo trofeo e continuare la stagione positivamente come avevamo fatto prima del match contro i nerazzurri". Leggi su mediagol (Di mercoledì 20 gennaio 2021) "Voglia di vincere dopo la prestazione non buona contro l', questa sera c'è l'occasione per rifarsi subito. Quella è stata unafuori dal contesto, quella di Milano è stata unaa sé".Sono le parole le centrocampista bianconero Federicoche,venuto ai microfoni di "Rai Sport" a pochi istanti dal fischio d'inizio della finale di Supercoppa contro il, si è soffermato a parlare dell'importanza di questa gara dopo il ko rimediato domenica sera contro l'."Adesso vogliamo vincere il nostroe continuare la stagione positivamente come avevamo fatto prima del match contro i nerazzurri".

juventusfc : ?? È cominciata #JuveNapoli! Scendiamo in campo tutti insieme. CON UN SOLO OBIETTIVO. #FinoAllaFine ?? LIVE MATC… - sscnapoli : ?? | Supercoppa Italiana, #JuveNapoli seguita in tutto il mondo ?? - sscnapoli : ?? | I convocati di #JuveNapoli ?? - WSMN00 : RT @tifoneumanoide2: Milan +49 Napoli +36 Roma +34 Juventus +34 Lazio +19 Inter +13 Ecco una statistica molto interessante sui rigori: si… - RuJuv_On7 : RT @livestream_bola: LIVE STREAMING SUPER COPPA ITALIA : Juventus VS Napoli -