Covid: la mascherina per fare sport al chiuso in sicurezza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) . L’iniziativa che viene dalla Francia. Purtroppo da mesi le palestre sono chiuse in tutta Europa a causa dell’emergenza sanitaria dei contagi da Covid-19, che non consente di fare sport al chiuso in sicurezza. Per ovviare a questo problema, arriva ora dalla Francia una mascherina speciale L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) . L’iniziativa che viene dalla Francia. Purtroppo da mesi le palestre sono chiuse in tutta Europa a causa dell’emergenza sanitaria dei contagi da-19, che non consente dialin. Per ovviare a questo problema, arriva ora dalla Francia unaspeciale L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Agenzia_Ansa : #Francia arriva la mascherina da sport per riaprire le #palestre. L'annuncio della ministra Maracineanu, 'pronta fr… - LaStampa : «State attenti ragazzi, mettete la mascherina e limitate i contatti. Brutta bestia il Covid» - HuffPostItalia : Uno studio conferma che 'Parlare senza mascherina può diffondere il Covid come la tosse” - Eugenio85428611 : RT @lameduck1960: Ho scoperto che i morti classificati covid, che non possono essere vestiti né esposti alle visite dei parenti ma chiusi s… - GioChirilly : RT @lameduck1960: Ho scoperto che i morti classificati covid, che non possono essere vestiti né esposti alle visite dei parenti ma chiusi s… -