Borse europee caute alla vigilia della BCE

(Teleborsa) – Le principali Borse europee tagliano il traguardo di metà seduta con segni positivi, seppur con guadagni più limitati rispetto all'avvio, mentre gli investitori guardano alla prima riunione del 2021 della BCE. Tonica anche Piazza Affari all'indomani della fiducia, seppur stretta, incassata dal Governo Conte al Senato. C'è attesa per l'inaugurazione del presidente USA Joe Biden, con le aspettative di un nuovo stimolo per l'economia statunitense. Sul mercato valutario, stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,211. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,44%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,21%, a 53,62 dollari per barile. Lo Spread peggiora, ...

(Teleborsa) - Anche nel 2020, l'Italia è il primo beneficiario della finanza della BEI, la Banca europea per gli investimenti, destinataria di 11,9 miliardi (+8,2%) per 32,4 miliardi di investimenti s ...

