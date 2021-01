A2A, nel nuovo Piano Strategico 16 miliardi di investimenti in 10 anni (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sedici miliardi di euro di investimenti in 10 anni. Li prevede il Piano Strategico 2021-2030 approvato dal Consiglio di Amministrazione di A2A. Si tratta del primo Business Plan della società con un orizzonte decennale.“La sostenibilità – si legge in una nota – guida la nuova strategia che focalizza il Piano su due macro-trend industriali, economia circolare e transizione energetica, a cui contribuiscono tutte le Aree di Business del Gruppo, Energia, Ambiente e Reti. A2A si impegna nel prossimo decennio a dare un concreto contributo alla realizzazione di 11 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 ONU”.Il titolo del Piano “Life is our Duty” fa riferimento al riposizionamento Strategico e culturale di A2A da ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sedicidi euro diin 10. Li prevede il2021-2030 approvato dal Consiglio di Amministrazione di A2A. Si tratta del primo Business Plan della società con un orizzonte decennale.“La sostenibilità – si legge in una nota – guida la nuova strategia che focalizza ilsu due macro-trend industriali, economia circolare e transizione energetica, a cui contribuiscono tutte le Aree di Business del Gruppo, Energia, Ambiente e Reti. A2A si impegna nel prossimo decennio a dare un concreto contributo alla realizzazione di 11 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 ONU”.Il titolo del“Life is our Duty” fa riferimento al riposizionamentoe culturale di A2A da ...

