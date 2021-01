Sondaggi politici elettorali oggi 19 gennaio: cala la fiducia in Conte, Renzi recupera (Di martedì 19 gennaio 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 19 gennaio: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – Secondo l’ultimo Sondaggio realizzato da Index Research, per gli italiani è più facile immaginare un Governo senza Conte che senza Renzi, dopo lo strappo del leader di Italia Viva. Solo il 21,8% del campione crede che l’esecutivo si ritroverà tagliando fuori il leader di Italia Viva, contro il 42,8% che pensa che sia più facile andare a un governo di unità nazionale senza il presidente del Consiglio. Italiani divisi, secondo il Sondaggio, sull’ipotesi di un ritorno alle urne in piena pandemia. Il 40% sono favorevoli, il 44% contrari. La crisi di governo pesa soprattutto sul Partito democratico. ... Leggi su tpi (Di martedì 19 gennaio 2021)19: ultimissimi– Secondo l’ultimoo realizzato da Index Research, per gli italiani è più facile immaginare un Governo senzache senza, dopo lo strappo del leader di Italia Viva. Solo il 21,8% del campione crede che l’esecutivo si ritroverà tagliando fuori il leader di Italia Viva, contro il 42,8% che pensa che sia più facile andare a un governo di unità nazionale senza il presidente del Consiglio. Italiani divisi, secondo ilo, sull’ipotesi di un ritorno alle urne in piena pandemia. Il 40% sono favorevoli, il 44% contrari. La crisi di governo pesa soprattutto sul Partito democratico. ...

