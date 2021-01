Eibar-Atletico Madrid: formazioni, quote, pronostici. La capolista impegnata a Ipurua (Di martedì 19 gennaio 2021) L’Atletico in Liga sembra davvero inarrestabile, qualcuno aveva pensato che dopo la clamorosa eliminazione copera col Cornellà i Colchoneros potessero accusare il colpo ma la risposta dei ragazzi del Cholo è stata piuttosto chiara: 2-0 secco al Siviglia e altri tre punti messi in cascina, che portano a quattro il vantaggio sul Real Madrid, che InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 19 gennaio 2021) L’in Liga sembra davvero inarrestabile, qualcuno aveva pensato che dopo la clamorosa eliminazione copera col Cornellà i Colchoneros potessero accusare il colpo ma la risposta dei ragazzi del Cholo è stata piuttosto chiara: 2-0 secco al Siviglia e altri tre punti messi in cascina, che portano a quattro il vantaggio sul Real, che InfoBetting: Scommesse Sportive e

PRONOSTICI LIGA diciannovesima giornata, iniziamo subito con Cadice-Levante. I padroni di casa sono a un passo dalla zona qualificazione con quota 23 punti, a + ...

Giuliano Simeone e Juan Esnaider: eredi con il fiuto del gol

Il Navalcarnero, terzo in Liga nello stesso girone dell’Atletico B, ha battuto 3-1 l’Eibar, quindicesimo in Liga e che il 29 dicembre ha pareggiato al Camp Nou, conquistando gli ottavi di finale. Due ...

