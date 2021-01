Il Torino annuncia l’esonero di Giampaolo

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 18 gennaio 2021) E’ufficiale: Marconon è più l’allenatore del. Il club granata hato su Twitter di aver esonerato il tecnico. Questo lo stringato comunicato. “IlFootball Club comunica di aver esonerato Marcodall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringraziae il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in granata” L'articolo ilNapolista.