Coronavirus, da oggi la Francia vaccina gli over 75. In California sospeso lotto di Moderna: “Reazioni allergiche gravi” (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’Europa continua a fare i conti con numeri significativi di contagi e morti per Covid – anche a causa della maggiore contagiosità delle varianti inglese, sudafricana e brasiliana – nelle settimane in cui i Paesi sono impegnati nella campagna vaccinale di massa. La Francia, che finora ha vaccinato meno di 500mila persone, promette di accelerare specialmente nelle case di riposo e il ministro della Salute Olivier Véran assicura che entro fine gennaio “avremo ampiamente raggiunto il milione di francesi vaccinati”. Intanto da oggi la vaccinazione si estende a tutti gli ultra 75enni, malgrado i timori di carenze e le polemiche relative all’organizzazione della campagna di immunizzazione. Limitati finora ai residenti delle case di riposo e al personale sanitario, ora i vaccini andranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’Europa continua a fare i conti con numeri significativi di contagi e morti per Covid – anche a causa della maggiore contagiosità delle varianti inglese, sudafricana e brasiliana – nelle settimane in cui i Paesi sono impegnati nella campagnale di massa. La, che finora hato meno di 500mila persone, promette di accelerare specialmente nelle case di riposo e il ministro della Salute Olivier Véran assicura che entro fine gennaio “avremo ampiamente raggiunto il milione di francesiti”. Intanto dalazione si estende a tutti gli ultra 75enni, malgrado i timori di carenze e le polemiche relative all’organizzazione della campagna di immunizzazione. Limitati finora ai residenti delle case di riposo e al personale sanitario, ora i vaccini andranno ...

