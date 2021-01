Tunisia, notte di disordini e scontri con le forze dell’ordine: centinaia di arresti soprattutto giovanissimi (Di domenica 17 gennaio 2021) Sono giorni tesi in Tunisia. Con un governo tutto nuovo alle prese con una situazione sociale ed economica esplosiva. E anche ieri, dopo le manifestazioni dei giorni scorsi, c’è stata una notte di disordini e scontri tra gruppi di giovani e forze di sicurezza in molte città della Tunisia, nonostante il lockdown. centinaia gli arresti, tra cui molti minorenni, secondo quanto riferiscono i media locali. I disordini hanno interessato tra le altre località Cité Etthadamen, sobborgo popolare di Tunisi, Sidi Hassine, Sidi Thabet, Sousse, Hammamet, Sfax, Monastir e Tozeur. Le forze dell’ordine hanno sequestrato a Sousse numerose bottiglie molotov pronte all’uso, un bidone di benzina e una spada. La situazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Sono giorni tesi in. Con un governo tutto nuovo alle prese con una situazione sociale ed economica esplosiva. E anche ieri, dopo le manifestazioni dei giorni scorsi, c’è stata unaditra gruppi di giovani edi sicurezza in molte città della, nonostante il lockdown.gli, tra cui molti minorenni, secondo quanto riferiscono i media locali. Ihanno interessato tra le altre località Cité Etthadamen, sobborgo popolare di Tunisi, Sidi Hassine, Sidi Thabet, Sousse, Hammamet, Sfax, Monastir e Tozeur. Lehanno sequestrato a Sousse numerose bottiglie molotov pronte all’uso, un bidone di benzina e una spada. La situazione ...

Agenzia_Ansa : #Tunisia Notte di disordini in varie città, centinaia di arresti #ANSA - Noovyis : (Tunisia, notte di disordini e scontri con le forze dell’ordine: centinaia di arresti soprattutto giovanissimi) Pl… - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: #Tunisia Notte di disordini in varie città, centinaia di arresti #ANSA - C_Randieri : Agenzia_Ansa '#Tunisia Notte di disordini in varie città, centinaia di arresti #ANSA - SaCe86 : Notte di disordini in varie città Centinaia di arresti in Tunisia -

Ultime Notizie dalla rete : Tunisia notte Tunisia: scontri in molte località del paese ANSA Nuova Europa Tunisia: scontri nella notte a in diverse città tra manifestanti e polizia

Tunisi, 17 gen 09:15 - (Agenzia Nova) - Le proteste sociali sono scoppiate ieri sera in diverse città della Tunisia, intervallate da atti di violenza, sabotaggio e scontri tra manifestanti e polizia, ...

Tunisia, disordini in varie città nonostante il lockdown: centinaia di arresti

Ancora una notte di disordini e scontri tra gruppi di giovani e forze di sicurezza in molte città della Tunisia, nonostante il lockdown. Centinaia gli arrestati, tra cui molti minorenni. Sono state ...

Tunisi, 17 gen 09:15 - (Agenzia Nova) - Le proteste sociali sono scoppiate ieri sera in diverse città della Tunisia, intervallate da atti di violenza, sabotaggio e scontri tra manifestanti e polizia, ...Ancora una notte di disordini e scontri tra gruppi di giovani e forze di sicurezza in molte città della Tunisia, nonostante il lockdown. Centinaia gli arrestati, tra cui molti minorenni. Sono state ...