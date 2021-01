Sorrento | morto per Covid Cataldo | era maestro d’ascia del Cantiere Fratelli Aprea

Leggi su anteprima24

(Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –è in lutto. Ilha portato via, 71enneed appartenente alla storica famiglia conosciuta a livello mondiale per la costruzione del gozzo, tipica imbarcazione sorrentina. Lo rende noto l’azienda con una nota pubblicata sul profilo Facebook: “Oggi è un giorno triste per noi. Ci lascia uno dei nostri, uno dei pilastri della nostra azienda.era un uomo buono, silenzioso, un lavoratore instancabile, sempre pronto ad aiutarci nei momenti di difficoltà. Molti di noi hanno appreso da lui, la sua arte senza età“. “Il suo compito era quello di iniziare la lavorazione di una barca, proprio come ha fatto con la nostra azienda, iniziarla e ...