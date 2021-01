Napoli, Gattuso: “La giocata di Insigne ha cambiato la gara” (Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La partita non è stata facile perché sull’1-0 c’è stata una traversa e una grande parata di Ospina. La svolta è stata data dalla giocata di Insigne per il 3-0 e da quel momento la Fiorentina ha perso certezze. Abbiamo concretizzato tutto quel che abbiamo creato. Speriamo di continuare in questo modo”. Così Rino Gattuso ha commentato la vittoria del Napoli per 6-0 in casa contro la Fiorentina. L’allenatore è soddisfatto della prova collettiva ma anche dei singoli. Tra questi si sofferma su Zielinski, autore di un gol: “Può fare tutto: l’attaccante esterno, la mezzala, il trequartista – ha detto ai microfoni di Dazn – Sa coprire tutto il campo, ha buon passo e negli ultimi venticinque metri sa calciare molto bene in termini di balistica. Ha ancora margini di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “La partita non è stata facile perché sull’1-0 c’è stata una traversa e una grande parata di Ospina. La svolta è stata data dalladiper il 3-0 e da quel momento la Fiorentina ha perso certezze. Abbiamo concretizzato tutto quel che abbiamo creato. Speriamo di continuare in questo modo”. Così Rinoha commentato la vittoria delper 6-0 in casa contro la Fiorentina. L’allenatore è soddisfatto della prova collettiva ma anche dei singoli. Tra questi si sofferma su Zielinski, autore di un gol: “Può fare tutto: l’attaccante esterno, la mezzala, il trequartista – ha detto ai microfoni di Dazn – Sa coprire tutto il campo, ha buon passo e negli ultimi venticinque metri sa calciare molto bene in termini di balistica. Ha ancora margini di ...

