Da oggi zona rossa per tre Regioni, la Lombardia fa ricorso al Tar (Di domenica 17 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nuovo “cambio di colore” a partire da oggi per la Regioni in base all'ordinanza firmata nei giorni scorsi dal ministro della Salute Roberto Speranza. Passano in area rossa la provincia autonoma di Bolzano e le Regioni Lombardia, che hanno annunciato ricorso al Tar, e Sicilia. Passano in area arancione le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D'Aosta. Restano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. Il risultato è che a fronte di circa 12 milioni di italiani in zona gialla, che riguarda Provincia autonoma di Trento, Toscana, Sardegna, Molise, Campania e Basilicata, circa 48 milioni di persone si trovano in zona arancione o rossa. Le ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nuovo “cambio di colore” a partire daper lain base all'ordinanza firmata nei giorni scorsi dal ministro della Salute Roberto Speranza. Passano in areala provincia autonoma di Bolzano e le, che hanno annunciatoal Tar, e Sicilia. Passano in area arancione leAbruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D'Aosta. Restano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. Il risultato è che a fronte di circa 12 milioni di italiani ingialla, che riguarda Provincia autonoma di Trento, Toscana, Sardegna, Molise, Campania e Basilicata, circa 48 milioni di persone si trovano inarancione o. Le ...

