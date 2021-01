Crisi di governo, avanza la pista del Conte ter: ecco i motivi (Di sabato 16 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Strada in salita per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alle prese con il rebus della Crisi di governo scatenata da Matteo Renzi con le dimissioni delle ministre di Italia Viva Teresa Bellanova ed Elena Bonetti. Almeno per il Conte bis, di cui conosceremo il futuro tra lunedì e martedi quando alla Camera e poi, sopratutto, al Senato, si voterà la fiducia dopo le comunicazioni del premier in Aula. Conte sta cercando di aggregare attorno alla sua figura un gruppo di parlamentari “costruttori” che gli possano garantire di andare avanti. Trattative e contatti vanno avanti da giorni con centristi, ex pentastellati e senatori sContenti di Forza Italia e Italia Viva. Al Senato serve una maggioranza di 161 voti. In teoria, togliendo dal conto i senatori a ... Leggi su improntaunika (Di sabato 16 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Strada in salita per il presidente del Consiglio Giuseppe, alle prese con il rebus delladiscatenata da Matteo Renzi con le dimissioni delle ministre di Italia Viva Teresa Bellanova ed Elena Bonetti. Almeno per ilbis, di cui conosceremo il futuro tra lunedì e martedi quando alla Camera e poi, sopratutto, al Senato, si voterà la fiducia dopo le comunicazioni del premier in Aula.sta cercando di aggregare attorno alla sua figura un gruppo di parlamentari “costruttori” che gli possano garantire di andare avanti. Trattative e contatti vanno avanti da giorni con centristi, ex pentastellati e senatori snti di Forza Italia e Italia Viva. Al Senato serve una maggioranza di 161 voti. In teoria, togliendo dal conto i senatori a ...

