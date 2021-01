Villas-Boas conferma: “Abbiamo avviato le trattative col Napoli per Milik” (Di venerdì 15 gennaio 2021) André Villas-Boas in conferenza stampa ha confermato ciò che vi Abbiamo anticipato nelle ultime ore sul possibile trasferimento all’Olympique Marsiglia di Arek Milik: “Abbiamo avviato le trattative con il Napoli, ma di questo si occuperà Pablo Longoria”. Foto: Twitter Olympique Marsiglia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 gennaio 2021) Andréin conferenza stampa hato ciò che vianticipato nelle ultime ore sul possibile trasferimento all’Olympique Marsiglia di Arek: “lecon il, ma di questo si occuperà Pablo Longoria”. Foto: Twitter Olympique Marsiglia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il club di Villas-Boas, dopo l'acquisto di Lirola, punta ad un altro calciatore proveniente dalla Serie A. È in pole per l'attaccante del Napoli Milik.

OM, VILLAS BOAS ACCOGLIE LIROLA: “CON POL MIGLIORIAMO”

"È un profilo che abbiamo cercato dopo la partenza di Bouna Sarr. Con Pol, miglioriamo molto". Così André Villas-Boas, tecnico ...

Il club di Villas-Boas, dopo l'acquisto di Lirola, punta ad un altro calciatore proveniente dalla Serie A. È in pole per l'attaccante del Napoli Milik. "È un profilo che abbiamo cercato dopo la partenza di Bouna Sarr. Con Pol, miglioriamo molto". Così André Villas-Boas, tecnico ...