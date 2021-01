Sex and the City: Jennifer Hudson parla della possibilità di apparire nel revival (Di venerdì 15 gennaio 2021) Jennifer Hudson sembrerebbe pronta a rivestire i panni di Louise nel revival della celebre serie Sex and The City. L’attrice, 39enne aveva vestito i panni dell’assistente di Carrie Bradshaw nel film del 2008. E’ di qualche giorno fa la notizia del revival della serie in una nuova produzione che dovrebbe arrivare su HBO Max con il titolo And Just Like That…Durante la promozione del suo nuovo cortometraggio animato Baba Yaga, Jennifer Hudson sembra essersi rivelata disponibile a rivestire i panni del personaggio nel nuovo capitolo di Sex and The City. Sex and The City: cosa vedremo? L’ ipotesi che si realizzasse un revival della celebre serie era già nell’aria da ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 15 gennaio 2021)sembrerebbe pronta a rivestire i panni di Louise nelcelebre serie Sex and The. L’attrice, 39enne aveva vestito i panni dell’assistente di Carrie Bradshaw nel film del 2008. E’ di qualche giorno fa la notizia delserie in una nuova produzione che dovrebbe arrivare su HBO Max con il titolo And Just Like That…Durante la promozione del suo nuovo cortometraggio animato Baba Yaga,sembra essersi rivelata disponibile a rivestire i panni del personaggio nel nuovo capitolo di Sex and The. Sex and The: cosa vedremo? L’ ipotesi che si realizzasse uncelebre serie era già nell’aria da ...

MoliPietro : Sex and the City: Jennifer Hudson parla della possibilità di apparire nel revival - ilymercury : RT @beabletofly_: Carrie Bradshaw e Charlotte York nel revival di Sex and the City uguali a vent'anni fa. Pazzesche. ???? - AlwaysAmandaa : Sex and the City sin Samantha, no lo sé Rick...