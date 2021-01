(Di sabato 16 gennaio 2021) Non è ancora tempo di fumata bianca per la cessione delrossazzurro dalle mani della Sigi a quelle dell'americano Joema un passo avanti c'è stato questa sera. Secondo quanto appreso da Itasportpress.it, il gruppoha aumentato l'offerta economica con una concessione importante alla Sigi ma siadesso lache arriverà domani sabato 16 gennaio., Arena, Scibilia e Largotta sono fiduciosi che possa esserci la fumata bianca con la stretta di mano, ma difficilmente fanno intendere alzeranno ulteriormente l'asticella. L'ulteriore sforzo economico per soddisfare le richieste della società del presidente Giovanni Ferraù potrebbe essere l'ultimo del gruppoma pare che la Sigi sia intenzionata a rispondere positivamente. ...

ItaSportPress : Catania, la mossa di Tacopina per avere il club. Si attende la risposta. Le ultime - -

Ultime Notizie dalla rete : Catania mossa

ItaSportPress

Meteo Catania. Aggiornamento previsioni meteo Catania, venerdì, 15 gennaio: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 6.9mm di pioggia ...SICILIA - Il maltempo sul territorio siciliano non sembra destinato ad alzare bandiera bianca nemmeno in occasione del fine settimana. Così come avvenuto ...