Renault - Torna la R5 | ma sarà elettrica

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 14 gennaio 2021) uno dei simboli automobilistici degli anni '70-'80 e, nella sua versione vitaminizzata, è un mito per tutti gli appassionati: è la5, che il marchio della Losanga intende far rinascere ma con una differenza sostanziale rispetto al passato, visto cheesclusivamente. Per ora, la vettura è stata svelata come prototipo, ma già oggi rappresenta il nuovo corso del costruttore francese."Nouvelle Vague". Il marchio, nel quadro del nuovo piano industriale Renaulution, dovrà infatti abbracciare una "nouvelle vague" fatta di modernità, innovazione e tecnologie avanzate. La nuova R5 rientra in pieno nella nuova impostazione voluta dall'ad Luca De Meo. "La nuova R5 è la Nouvelle Vague: è fortemente legata alla sua storia, eppure rappresenta il futuro", ha affermato il manager italiano, sottolineando ...