Coronavirus, Sileri a La7: “Ospedale in Fiera a Milano? Ottimo polmone di salvataggio, mai criticato” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Terapie intensive da ampliare durante l’estate? I numeri di posti è cresciuto esponenzialmente fin dall’inizio della pandemia, già da marzo”, così il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, durante l’ultima puntata di Di Martedì, su La7. Sileri poi continua e, alla domanda di Alessandro Sallusti sull’Ospedale in Fiera di Milano, risponde chiaro: “Secondo me è stato un Ottimo polmone di salvataggio, non l’ho mai criticato. Il parere dei 5 stelle? Sulla sanità conta solo c’è che è giusto per il malato o sbagliato”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Terapie intensive da ampliare durante l’estate? I numeri di posti è cresciuto esponenzialmente fin dall’inizio della pandemia, già da marzo”, così il viceministro della Salute, Pierpaolo, durante l’ultima puntata di Di Martedì, su La7.poi continua e, alla domanda di Alessandro Sallusti sull’indi, risponde chiaro: “Secondo me è stato undi, non l’ho mai. Il parere dei 5 stelle? Sulla sanità conta solo c’è che è giusto per il malato o sbagliato”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

