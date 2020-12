Samantha De Grenet racconta il tumore al seno: “Piangevo in motorino” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Samantha de Grenet si è raccontata a cuore aperto di fronte agli inquilini della casa del Grande Fratello Vip. In un momento particolarmente emozionante, la showgirl ha parlato della sua malattia e di come ha superato il periodo più difficile e doloroso della sua vita, lottando contro il tumore al seno. Un momento delicatissimo quello … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 28 dicembre 2020)desi èta a cuore aperto di fronte agli inquilini della casa del Grande Fratello Vip. In un momento particolarmente emozionante, la showgirl ha parlato della sua malattia e di come ha superato il periodo più difficile e doloroso della sua vita, lottando contro ilal. Un momento delicatissimo quello … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

maxmessina82 : RT @_imeli: denis dosio è stato squalificato dopo un'umiliazione in diretta nazionale per una bestemmia detta alle tre di notte, il comport… - maxmessina82 : RT @bea_jilly: Gf Vip Samantha de Grenet, la frase choc su Stefania Orlando. Fan furiosi: «È una calunnia, squalificatela stasera» https://… - zazoomblog : “Squalificatela stasera!”. Pubblico del GF Vip furioso con Samantha De Grenet: c’entra ancora Stefania Orlando - #… - veronjixa : RT @esteticatrash: #gfvip #fuorisamantha @GrandeFratello ?????? #fuorisamantha in tendenza il 27 e il 28 per chiedere la SQUALIFICA di Samant… -