Zidane non ha dubbi | “Benzema il miglior attaccante francese di sempre”

Zinedine Zidane ha celebrato Benzema dopo l'ennesima doppietta dell'attaccante in Real-Athletic Bilbao. Molto belle le dichiarazioni dell'allenatore che su Benzema non ha utilizzato troppi giri di parole: "Per me è il migliore attaccante francese della storia e lo sta dimostrando con i fatti. Non pensa soltanto al gol, ma è decisivo. C'è sempre, come tutti i top. Anche stavolta ha segnato due gol pur senza giocare una grande partita".

