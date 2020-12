Spezia, Italiano: «Abbiamo fatto noi la partita ma la Lazio ha dei fenomeni» (Di sabato 5 dicembre 2020) Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Lazio. Le sue parole Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Lazio. Le sue parole. MATCH – «Siamo stati noi a fare la partita, siamo stati noi a concedere quello che Abbiamo concesso alla Lazio in situazioni dove eravamo pronti a non sbagliare perchè l’atteggiamento della Lazio sapevamo che era questo, hanno giocatori che in ripartenza sono fenomenali penso che potevamo fare diversamente in occasione dei due gol. Poi per il resto, Abbiamo giocato partite peggiori di questa. Penso che questa sia la nostra migliore in assoluto però in ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Vincenzo, tecnico dello, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la. Le sue parole Vincenzo, tecnico dello, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la. Le sue parole. MATCH – «Siamo stati noi a fare la, siamo stati noi a concedere quello checoncesso allain situazioni dove eravamo pronti a non sbagliare perchè l’atteggiamento dellasapevamo che era questo, hanno giocatori che in ripartenza sono fenomenali penso che potevamo fare diversamente in occasione dei due gol. Poi per il resto,giocato partite peggiori di questa. Penso che questa sia la nostra migliore in assoluto però in ...

