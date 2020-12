Polizia libera uomo segregato in casa: la madre lo ha rinchiuso per 28 anni (Di sabato 5 dicembre 2020) La Polizia è prontamente intervenuta a liberare un uomo che era tenuto rinchiuso in casa per 12 anni. Scopriamo l’accaduto. Questa vicenda da film horror è avvenuta a Stoccolma. In base alle ricostruzioni una donna di 70 anni avrebbe tenuto rinchiuso in casa suo figlio. L’uomo avrebbe vissuto nella sua stanza, in condizioni disumane, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 5 dicembre 2020) Laè prontamente intervenuta are unche era tenutoinper 12. Scopriamo l’accaduto. Questa vicenda da film horror è avvenuta a Stoccolma. In base alle ricostruzioni una donna di 70avrebbe tenutoinsuo figlio. L’avrebbe vissuto nella sua stanza, in condizioni disumane, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

rev24_ : RT @DinamoPress: In una recente informativa della polizia gli spazi sociali romani vengono dipinti come luoghi di “degrado e smercio di sos… - ComunediCatania : Antiabusivismo, viale Mario Rapisardi e Circonvallazione nel mirino della Polizia Municipale Al fine di verificare… - libera_libera : RT @chilhavistorai3: Arrestato Gabriele. Valentina ha detto che è stato lui a picchiarla. Dopo che la Polizia lo aveva cercato a #Livorno,… - tuttoggi : Cani addestrati per la polizia locale di Perugia, c'è il via libera dalla Giunta. Approvata, su proposta dell’asses… - liberainfo : RT @Lavialibera: ??In #Nigeria migliaia di giovani protestano contro le violenze della polizia. #EndSARS è lo slogan. Ma dietro le manifesta… -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia libera Polizia libera uomo segregato in casa: la madre lo ha rinchiuso per 28 anni ViaggiNews.com Polizia libera uomo segregato in casa: la madre lo ha rinchiuso per 28 anni

La polizia è prontamente intervenuta a liberare un uomo che era tenuto rinchiuso in casa per 12 anni. Scopriamo l’accaduto. Questa vicenda da film horror è avvenuta a Stoccolma. In base alle ...

Pensionato ticinese trovato senza vita a Fortaleza. Probabile il delitto

L'uomo era per terra, legato e imbavagliato. Da 16 anni viveva in Brasile, era noto a Caslano per essere stato per molti anni in Municipio e Consiglio Comunale ...

La polizia è prontamente intervenuta a liberare un uomo che era tenuto rinchiuso in casa per 12 anni. Scopriamo l’accaduto. Questa vicenda da film horror è avvenuta a Stoccolma. In base alle ...L'uomo era per terra, legato e imbavagliato. Da 16 anni viveva in Brasile, era noto a Caslano per essere stato per molti anni in Municipio e Consiglio Comunale ...