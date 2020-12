Dopo l'inchiesta di Piazzapulita il leghista Nicola 'Naomo' Lodi è indagato per istigazione alla corruzione (Di sabato 5 dicembre 2020) Nicola 'Naomo' Lodi alla fine risulta indagato: il vicesindaco leghista di Ferrara, al centro di uno scandalo sollevato a gennaio da Piazzapulita, è al centro di un'inchiesta della Procura di Ferrara ... Leggi su globalist (Di sabato 5 dicembre 2020)fine risulta: il vicesindacodi Ferrara, al centro di uno scandalo sollevato a gennaio da, è al centro di un'della Procura di Ferrara ...

ZZiliani : Per i difensori della #Juventus a tutti i costi (anche dopo il comunicato della Procura di Perugia): non ho mai par… - reportrai3 : Dopo l'inchiesta di #Report, la procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo senza ipotesi di reato né inda… - reportrai3 : Dopo l’inchiesta di Report “Potere capitale”, il comandante della polizia locale di Roma Stefano Napoli ha rassegna… - hewhowasliving : Dopo quattro anni e una famiglia di collusi sotto inchiesta, Renzi potrebbe comunque aver confezionato la crisi di… - lucy55922466 : RT @Libero_official: In #Vaticano, dopo l'inchiesta di #Libero, qualcosa si muove: la telefonata di Papa Francesco a #Becciu, crescono i du… -