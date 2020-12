Coronavirus, il bollettino di oggi 5 dicembre: 21.052 nuovi casi su 194.984 tamponi. I morti sono 662 (Di sabato 5 dicembre 2020) Ieri 24.099 nuovi casi con 212.741 tamponi. I morti erano 814. Il totale delle vittime in Italia è ora di 59.514. I guariti sono 23.923, calano sia i ricoveri (-1.042) che le terapie intensive (-50) ( Articolo in aggiornamento ) Leggi su repubblica (Di sabato 5 dicembre 2020) Ieri 24.099con 212.741. Ierano 814. Il totale delle vittime in Italia è ora di 59.514. I guariti23.923, calano sia i ricoveri (-1.042) che le terapie intensive (-50) ( Articolo in aggiornamento )

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 5 dicembre: 21.052 nuovi casi e 662 morti - veronica270588 : RT @rtl1025: ?? Sono 21.052 i nuovi casi di #coronavirus, e 662 i morti, registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo si apprende dal nuovo… - MilanWorldForum : Coronavirus: il bollettino di oggi 5 dicembre -) - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: In #Italia oggi: 21.052 nuovi contagi, 662 morti, 23.923 guariti, 194.984 tamponi, 3.517 (-50) in terapia intensiva #5di… - rtl1025 : ?? Sono 21.052 i nuovi casi di #coronavirus, e 662 i morti, registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo si apprende… -