Anna Tatangelo: è delizioso il suo albero di Natale addobbato con l’aiuto di Andrea (Foto) (Di sabato 5 dicembre 2020) L’albero di Natale che illumina la casa e Anna Tatangelo sul divano con suo figlio Andrea guarda il primo di una lunga serie di film di Natale (Foto). Tutto è già addobbato, anche la cantante l’ha fatto con qualche giorno di anticipo ma quelle lucine scaldano il cuore. Dolcezza e romanticismo per Anna Tatangelo che sceglie la tradizione con il colore rosso, che quest’anno è di nuovo di tendenza. Ha aggiunto un tocco dorato, qualche piccolo babbo Natale e i finti bastoncini golosi, quella dolcezza che non può mancare in un periodo dell’anno speciale, quest’anno più degli altri. Le candele che aggiungano romanticismo e altro calore ma durante la preparazione non sono mancate le risate e il divertimento ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 5 dicembre 2020) L’diche illumina la casa esul divano con suo figlioguarda il primo di una lunga serie di film di). Tutto è già, anche la cantante l’ha fatto con qualche giorno di anticipo ma quelle lucine scaldano il cuore. Dolcezza e romanticismo perche sceglie la tradizione con il colore rosso, che quest’anno è di nuovo di tendenza. Ha aggiunto un tocco dorato, qualche piccolo babboe i finti bastoncini golosi, quella dolcezza che non può mancare in un periodo dell’anno speciale, quest’anno più degli altri. Le candele che aggiungano romanticismo e altro calore ma durante la preparazione non sono mancate le risate e il divertimento ...

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Anna Tatangelo - Rose Spezzate - 3nriii : @radioattiv0 Essere una donna - Anna Tatangelo - k_europop : RT @k_europop: Barbara d'Urso vs Anna Tatangelo ???? who is hotter? Vote below - k_europop : RT @k_europop: Barbara d'Urso vs Anna Tatangelo ???? who is hotter? Vote below - AsAlberga : Anna Tatangelo - E penso a te @ Una serata bella per te Mogol -