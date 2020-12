LIVE – Bollettino oggi, venerdì 4 dicembre: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA) (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il LIVE e la DIRETTA scritta dei contagi aggiornati in Italia nella giornata di venerdì 4 dicembre. Il Premier Conte ha emanato un nuovo Dpcm per evitare una crescita della curva epidemiologica nelle festività natalizie. Le Regioni rimangono suddivise in zone rosse, arancioni e gialle. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui il LIVE su Sportface.it LA SUDDIVISIONE DELLE REGIONI IN ZONE ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL Bollettino AGGIORNA LA DIRETTA LEGGI I NUMERI DELLA SETTIMANA DAL 23 AL 29 NOVEMBRE DATI NAZIONALI DI IERI: 23.225 nuovi contagi, 993 morti, 23.474 guariti, 226.729 tamponi, 3.597 in ... Leggi su sportface (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ile lascritta deiin Italia nella giornata di. Il Premier Conte ha emanato un nuovo Dpcm per evitare una crescita della curva epidemiologica nelle festività natalizie. Le Regioni rimangono suddivise in zone rosse, arancioni e gialle. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui ilsu Sportface.it LA SUDDIVISIONE DELLE REGIONI IN ZONE ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LALEGGI I NUMERI DELLA SETTIMANA DAL 23 AL 29 NOVEMBRE DATI NAZIONALI DI IERI: 23.225 nuovi, 993 morti, 23.474 guariti, 226.729 tamponi, 3.597 in ...

SkyTG24 : ?? #Covid19, nuovo #Dpcm: 25 e 26/12 e 1/1 blocco degli spostamenti anche tra i Comuni - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: ?? Coronavirus in #Italia, il monitoraggio #Iss: l'epidemia migliora ma l'incidenza è ancora troppo alta ?? Tutti gli aggiorname… - sportface2016 : In #Italia oggi: 24.099 nuovi contagi, 814 morti, 25.576 guariti, 212.741 tamponi, 3.567 (-30) in terapia intensiva… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Calabria e della #Sicilia #Coronavirus #COVID?19 - SkyTG24 : ?? #Coronavirus in #Italia, il bollettino del #4dicembre: 24.099 casi su 212.741 tamponi, 814 decessi ?? Gli aggiorna… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Bollettino LIVE BOLLETTINO OGGI venerdì 4 dicembre: contagi aggiornati e terapia intensiva in DIRETTA Sportface.it Covid Roma, Spallanzani: 225 positivi ricoverati, finora 1.406 dimessi

In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 225 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. In terapia intensiva sono 39 i pazienti ricoverati. I pazienti dimessi e trasferi ...

Coronavirus in Italia, il bollettino: 9 regioni e PA cambiano colore

Coronavirus in Italia, i dati commentati del bollettino di oggi, 4 dicembre, e le regioni che cambiano colore nell’ordinanza del ministro della Salute Speranza.

In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 225 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. In terapia intensiva sono 39 i pazienti ricoverati. I pazienti dimessi e trasferi ...Coronavirus in Italia, i dati commentati del bollettino di oggi, 4 dicembre, e le regioni che cambiano colore nell’ordinanza del ministro della Salute Speranza.