LIVE Biathlon, 7,5 km Kontiolahti in DIRETTA: Hanna Oeberg vince e allunga. Vittozzi e Wierer fuori dalle 20 (Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40 Miglior tempo sugli sci per Roeiseland con 0?7 su Elvira Oeberg e 7?3 su Tandrevold. Solo 11ma Herrmann a 26?7. 29ma Wierer a 55?5, addirittura 42ma Vittozzi a 1’08”. 17.39 Le migliori sono tutte davanti. All’appello mancano le azzurre, per le quali sarà una stagione a rincorrere la forma, nella speranza che possa arrivare da gennaio in poi. 21ma Lisa Vittozzi con un errore e un distacco di 1’27?5; 28ma Dorothea Wierer a 1’37?8 con 8/10 al poligono. 17.36 Definita la top10: nell’ordine troviamo Hanna Oeberg, Chevalier-Bouchet, Elvira Oeberg, Roeiseland, Herrmann, Davidova, Alimbekava, Eckhoff, Semerenko e Mironova. 17.35 Tiril Eckhoff, con 2 errori in piedi, si inserisce ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.40 Miglior tempo sugli sci per Roeiseland con 0?7 su Elvirae 7?3 su Tandrevold. Solo 11ma Herrmann a 26?7. 29maa 55?5, addirittura 42maa 1’08”. 17.39 Le migliori sono tutte davanti. All’appello mancano le azzurre, per le quali sarà una stagione a rincorrere la forma, nella speranza che possa arrivare da gennaio in poi. 21ma Lisacon un errore e un distacco di 1’27?5; 28ma Dorotheaa 1’37?8 con 8/10 al poligono. 17.36 Definita la top10: nell’ordine troviamo, Chevalier-Bouchet, Elvira, Roeiseland, Herrmann, Davidova, Alimbekava, Eckhoff, Semerenko e Mironova. 17.35 Tiril Eckhoff, con 2 errori in piedi, si inserisce ...

