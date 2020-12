Una Vita | anticipazioni oggi 2 dicembre | Mauro si è sbagliato?

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)“Una”, puntata dl 22020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap su Canale 5 alle 14.20?San Emeterio sta indagando sulla scomparsa di Marcia. Ma la soffiata che ha ricevuto non si rivela utile. Felipe soffre.San Emeterio, rientrato ad Acacias, sta indagando sulla strana sparizione di Marcia. L’ex ispettore ha ricevuto una soffiata relativa a un magazzino clandestino, dove poteva Articolo completo: dal blog SoloDonna

CarloCalenda : Essere Zelig. Superare la necessità di scegliere una vita e una sola. Tutto questo è per me… - amnestyitalia : #RosaParks Il NO che ha cambiato la storia. 65 anni fa, Rosa Parks si rifiutò di lasciare il posto a un passeggero… - DavidSassoli : A 50 anni dall'approvazione della legge sul #divorzio. Una conquista di progresso civile, di dignità di vita delle… - UnTemaAlGiorno : RT @rossanafrancio1: #AvreiVoluto una vita diversa!?! #unTemaAlGiorno ?? - ArmandaGelsomin : RT @Deadelle_arti_M: Fate le vostre scelte, Io sono quella che se dice una cosa la fa, se io ti dico mi allontano perché voglio che tu stia… -

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita

ComingSoon.it

Il progetto fotografico di Manuel Álvarez-Diestro suggerisce che dietro alle anonime e ripetitive facciate di una Benidorm insolitamente priva di turisti si nasconda la storia di questi tempi inclemen ...Aveva pochi mesi quando Maradona scese in campo per lui, per disputare una partita di beneficenza ad Acerra. Il raccolto di quella amichevole con l'Acerrana, il 18 marzo del 1985, ha consentito ...